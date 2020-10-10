Всі квитки на матч Україна – Німеччина продані

Очікують 17 тисяч вболівальників.

Збірна України зіграє проти збірної Німеччини в Лізі Націй за присутності глядачів. Зустріч пройде в Києві на НСК «Олімпійський». Всі квитки продані, повідомляє Укрінформ.

УЄФА дозволив присутність вболівальників на матчах Ліги націй та євро кубків. Кількість глядачів – не більше 30% від місткості стадіону.

За інформацією телеканалу «Футбол», на НСК «Олімпійський» пропустять приблизно 17 тисяч осіб. Точну кількість квитків УАФ не назвала.

Матч відбудеться сьогодні, початок - о 21:45.