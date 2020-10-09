Зіграно другий тур фінальної частини Кубку Героїв АТО-2020

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На НТБ «Динамо» (Київ) у Кончі-Заспі продовжують змагатися за Кубок Героїв АТО 24 найкращі команди сектору безпеки ветеранів АТО/ООС.

Результати другого туру фінальної частини 6-го сезону Чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року.

ГРУПА А

1. ФК “МИРОТВОРЕЦЬ” м. Київ та Київська область (перше місце в дивізіоні Київ) - ФК “ТЕМП” ЗСУ м. Шепетівка Хмельницька область (третє місце в дивізіоні Центр) – 1:1.

2. ФК “АВІАТОР” ЗСУ м. Новий Калинів Львівська область (друге місце в дивізіоні Захід) - ФК “ІРПІНЬ АТО” збірна ветеранів АТО/ООС (дивізіон Північ) – 3:1.

ГРУПА В

1. ФК “ДонОВК” ЗСУ+НПУ+СБУ м. Маріуполь Донецька область (перше місце в дивізіоні Схід) - ФК “ТЕРНОПІЛЬ АТО” СБУ+НПУ м. Тернопіль (третє місце в дивізіоні Захід) – 2:0.

2. ФК “ПРИКОРДОННИК” ДПСУ м. Могилів-Подільський Вінницька область (друге місце в дивізіоні Центр) - ФК “27 БРИГАДА” НГУ м. Київ (четверте місце в дивізіоні Київ) – 3:0.

ГРУПА С

1. ФК “ЯГУАР” НГУ м. Калинівка Вінницька область (перше місце в дивізіоні Центр) - ФК “ГЕПАРД” НГУ м. Запоріжжя (третє місце в дивізіоні Схід) – 1:0.

2. ФК “SB-TEAM” ЦУ СБУ м. Київ (дивізіон Київ, діючий володар Кубка Героїв АТО 2019) - ФК “ДИНАМО АТО” ЗСУ м. Києва та Чернігівська область (четверте місце в дивізіоні Північ) – 1:1.

ГРУПА D

1. ФК “УРАГАН” ЗСУ м. Суми (перше місце в дивізіоні Північ) - ФК “ПРИКОРДОННИК” ДПСУ м. Київ (третє місце в дивізіоні Київ) – 0:4.

2. ФК “ВІКТОРІЯ” НГУ м. Миколаїв (друге місце в дивізіоні Південь) - ФК “ПОДІЛЛЯ” НГУ м. Вінниця (четверте місце в дивізіоні Центр) – 6:1.

ГРУПА Е

1. ФК “ВОЛИНЬ АТО” ветерани АТО/ООС Волинської області м. Луцьк (перше місце в дивізіоні Захід) - ФК “ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК” ЗСУ м. Київ (третє місце в дивізіоні Північ) – 2:0.

2. ФК “СХІД” НГУ м. Харків (друге місце в дивізіоні Схід) - ФК “ПІВДЕНЬ” ЗСУ м. Одеса (дивізіон Південь) – 1:0.

ГРУПА F

1. ФК “ВОЗНЕСЕНСЬК АТО” НГУ+ЗСУ м. Вознесенськ Миколаївська область (перше місце в дивізіоні Південь) - ФК “РЯТУВАЛЬНИК” ДСНСУ м. Маріуполь Донецька область (третє місце в дивізіоні Схід) – 0:1.

2. ФК “КАЛІБР” НГУ м. Шостка Сумська область (друге місце в дивізіоні Північ) - ФК “ЗВЯГЕЛЬ АТО” ЗСУ м. Новоград-Волинський (четверте місце в дивізіоні Захід) – 0:4.

Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО – це не просто футбольні змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить із 2015 року.

Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО та змагань на Кубок Об’єднаних Сил, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

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На фінальному етапі команди Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО сезону 2020 року розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Команди, які зайняли перші та другі місця у своїх групах регіональних дивізіонів "ЗАХІД", "СХІД", "ПІВНІЧ", "ПІВДЕНЬ", "ЦЕНТР" та "КИЇВ" розмістилися в групах фінальної частини чемпіонату сіяними.

Фінальний поєдинок за головний трофей чемпіонату відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського до Дня Захисника України 14 жовтня.