Американка Кенін стала другою фіналісткою «Ролан Гаррос»

У півфіналі Кенін обіграла Петру Квітову.

У Парижі триває третій в цьому році турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Франції. 8 жовтня визначились фіналістки у жінок, повідомляє Укрінформ.

У другому півфіналі 21-річна американка Софія Кенін (6-а в рейтингу WTA) обіграла чешку Петру Квітову (11-а в рейтингу WTA) – 6:4, 7:5.

У фіналі чемпіонка Australian Open – Софія Кенін зіграє з полячкою Ігою Свентек.

Як повідомляв Укрінформ, у першому півфіналі Іга Свентек обіграла аргентинку Надію Подороську – 6:2, 6:1.

Фото: theguardian.com