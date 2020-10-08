Американка Кенін стала другою фіналісткою «Ролан Гаррос»
Укрінформ
У півфіналі Кенін обіграла Петру Квітову.
У Парижі триває третій в цьому році турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Франції. 8 жовтня визначились фіналістки у жінок, повідомляє Укрінформ.
У другому півфіналі 21-річна американка Софія Кенін (6-а в рейтингу WTA) обіграла чешку Петру Квітову (11-а в рейтингу WTA) – 6:4, 7:5.
У фіналі чемпіонка Australian Open – Софія Кенін зіграє з полячкою Ігою Свентек.
Як повідомляв Укрінформ, у першому півфіналі Іга Свентек обіграла аргентинку Надію Подороську – 6:2, 6:1.
Фото: theguardian.com