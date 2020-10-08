Футбольний матч відбору жіночого Євро Греція - Україна пройде в Афінах

Визначилися час та місце проведення поєдинку відбіркового турніру Євро-2022 у групі I серед жіночих футбольних збірних Греції та України.

Матч пройде 27 жовтня в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс", домашній арені клубу "Панатінаїкос", повдіомляє пресслужба УАФ. Початок зустрічі - о 17.30 за київським часом. Турнірна таблиця групи I: Німеччина - 18 очок (після 6-ти матчів), Ірландія - 13 (6), Україна - 6 (5), Греція - 4 (5), Чорногорія - 0 (6). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Україна - Німеччина Фінальна частина чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних проходитиме в Англії в період із 6-го по 31 липня 2022 року. Фото: womensfootball.com.