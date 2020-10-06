Другим воротарем збірної може стати тренер Олександр Шовковський.

Контрольний матч Франція – Україна відбудеться, незважаючи на те, що у складі нашої збірної є заражені коронавірусом футболісти і персонал, повідомив прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

«Матч Франція - Україна завтра обов’язково відбудеться. Факт проведення товариської зустрічі Франція – Україна 7 жовтня о 22:10 за Києвом було затверджено передматчевою нарадою, яка відбулася сьогодні увечері перед офіційним тренуванням збірної України.

У матч-мітингу, який зазвичай проходить вранці у день гри, взяли участь представники обох національних асоціацій, а також відповідальні особи з місцевої влади. За регламентом УЕФА для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем», - написав Гливинський.

Як повідомляв Укрінформ, головний тренер збірної України Андрій Шевченко визнав, що перед контрольним матчем проти Франції його команда опинилася у важкій кадровій ситуації.

Фото: facebook.com/alex.glyvynskyy