В збірну України викличуть Кравця і Шахова

31-річний Кравець не грав за збірну з червня 2019-го.

До збірної України можуть викликати ще двох футболістів. Вже велися переговори з хавбеком АЕКа Євгеном Шаховим і форвардом «Коньяспора» Артемом Кравцем, повідомив Ігор Циганик на FootballHub.

Якщо вони встигнуть здати тести на COVID-19 і отримати негативні результати найближчим часом – зможуть зіграти в спарингу проти Франції, який відбудеться 7 жовтня.

29-річний Шахов вересневий збір національної команди пропустив. 31-річний Кравець не грав за збірну з червня 2019-го.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня Україна прийматиме Німеччину в Лізі націй, 13 жовтня - Іспанію.