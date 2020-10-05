Зінченко залишається в «Ман Сіті» до кінця сезону

Команда Хосепа Гвардіоли зробить ставку на українського півзахисника.

«Ман Сіті» хотів підписати лівого захисника в це трансферне вікно, але клуб відмовився від цієї ідеї і зробить ставку на Олександра Зінченка і Бенжамена Менді до кінця сезону, повідомляє Goal.com.

Зінченко міг покинути клуб в це трансферне вікно, але отримав травму. Повідомлялося про його можливий трансфер в «Барселону».

У це трансферне вікно «Ман Сіті» вже витратив 133 млн євро, підписавши Рубена Діаша, Натана Аке і Феррана Торреса. Більше покупок не планується.

Як повідомляв Укрінформ, Хосеп Гвардіола особисто підтвердив, що Зінченко залишається в «Ман Сіті».