АПЛ: «Ман Сіті» не зміг обіграти «Лідс»

Команда Хосепа Гвардіоли знову втратила очки.

В матчі 4-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» зіграв внічию на виїзді з «Лідсом» 1:1, повідомляв Укрінформ.

В першому таймі забили гості – відзначився Стерлінг. Після перерви Родріго відновив рівновагу. У підсумку, матч завершився внічию 1:1.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму.

Після 3-х зіграних матчів «Ман Сіті» набрав 4 очки і посідає 10-е місце. Лідирує в АПЛ після 4-х турів «Евертон», який набрав 12 очок.

По 9 очок у «Лестера» і «Ліверпуля». В 4-у турі «Лестер» приймає «Вест Гем», а «Ліверпуль» грає на виїзді з «Астон Віллою». Матчі відбудуться 4-го жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 3-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ман Сіті» програв «Лестеру» 2:5.

Фото: theguardian.com