В онлайн-бібліотеці Parimatch нове видання

«Футбол на Туманному Альбіоні. Офсайд, сер!» - новий подарунок фанам від Parimatch.

Всі знають, що футбол з'явився на Туманному Альбіоні, але мало хто може сказати, чому саме англійців називають родоначальниками гри мільйонів. Відповідь на це питання криється на сторінках нової книги Артема Франкова «Футбол на Туманному Альбіоні. Офсайд, сер!», яка вийшла за підтримки Parimatch.

Читачі зможуть дізнатися, як був організований перший футбольний турнір, коли відбувся перший матч національних збірних і як народжувалися справжні британські дербі. Крім екскурсу в історію, вболівальники прочитають і про сучасний період англійської Прем'єр-ліги, зокрема, яким був шлях до успіху Юргена Клоппа.

Книга написана для широкого кола любителів футболу, хоча, звичайно, особливо корисна буде для тих, хто цікавиться історією футболу в цілому та англійського зокрема. Це вже не перше видання, яке вийшло завдяки Parimatch. В онлайн-бібліотеці компанії, яка абсолютно безкоштовно доступна уболівальникам, вже є три книги про Гвардіолу («Pep'sCity», «Пеп. Конфіденційно», «Еволюція Гвардіоли»), книга про історію Ліги чемпіонів, про німецький футбол («Футбол йде на північ») і про великих футболістів в історії гри мільйонів («Футбол по центру»).