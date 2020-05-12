PEP's CITY: поповнення в онлайн-бібліотеці Parimatch

Нова книга про роботу Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті».

Серія онлайн-бібліотеки Parimatch, присвячена світовому футболу, приготувала уболівальникам ще один подарунок, який стане особливо корисним під час карантину.

У книзі PEP's CITY розповідається про те, як Хосеп Гвардіола цілком змінив менеджмент в «Манчестер Сіті» і встановив новий стандарт в британському футболі. Куди б не прийшов Пеп, його команди швидко переймають стиль іспанця і буквально перетворюються. У чому ж секрет успіху цього тренера? Відповідь на це питання шукайте на сторінках книги PEP's CITY.

Також у книзі описані перші три сезони Хосепа як тренера «Городян»: від моменту його запрошення в клуб до підбору футболістів. Про те, як команда стала вигравати трофеї в рекордні темпи, розкажуть ключові фігури «Манчестер Сіті».

«У команді є гумор, і ми постійно жартуємо один над одним. Кожен день у нас відбуваються якісь суперечки стосовно одягу, кожен намагається винести «модний вирок» іншому. Якщо комусь не сподобалося твоє нове взуття - бережися! Після повернення з тренування ти можеш виявити його у смітнику або прив'язаним на шнурках до стелі», – так описує в книзі атмосферу в команді наш легіонер Олександр Зінченко.

«Доступ до різноманітної інформації сьогодні відкритий для всіх, завдяки інтернету, але при цьому знайти дійсно якісні і цікаві книги все одно буває непросто. А в дні карантину так хочеться провести час з користю і почитати про футбол в очікуванні відновлення чемпіонатів. Тому онлайн-бібліотека Parimatch намагається забезпечити всім бажаючим вільний доступ до цікавої інформації. І книга PEP's CITY – це наш новий подарунок уболівальникам», – підкреслив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

PEP's CITY – вже третя книга про Гвардіолу в бібліотеці Parimatch. Вона обов'язково сподобається, як фанатам «Манчестер Сіті» і англійського футболу, так і поціновувачам таланту найуспішнішого тренера сучасності.

Завантажити цю та інші книги можна абсолютно безкоштовно. Книги, представлені в онлайн-бібліотеці, розкривають футбол зсередини, дозволяючи краще зрозуміти, як живуть команди, тренери і футболісти за межами стадіону. В онлайн-бібліотеці Parimatch для читачів також є такі книги як «Пеп. Конфіденційно» і «Еволюція Гвардіоли», «Футбол по центру. Кройф, Пушкаш та інші, що змінили гру» та «Історія Ліги чемпіонів».

Фото: Укрінформ