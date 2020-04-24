Зінченко та Малиновський стали гостями «Breakfast with Champions»

У межах проєкту Breakfast with Champions від TM Parimatch та Української асоціації футболу на Youtube-каналі УАФ відбулася онлайн-конференція з гравцями національної збірної України Олександром Зінченком та Русланом Малиновським.

23 квітня футболісти національної команди поспілкувалися з пресаташе синьо-жовтих Олександром Гливинським та відповіли на запитання журналістів та вболівальників.

У прямому ефірі Олександр Зінченко та Руслан Малиновський розповіли, як проводять час в умовах карантину, як ставляться до перенесення фінальної частини Євро-2020, що думають про суперників нашої збірної у Лізі націй, згадали найбільш вагомі матчі у формі національної команди, а також непрості моменти у своїй кар'єрі.

«У Манчестері у мене завжди дуже ранній підйом. Адже я маю двох поросят (дві собаки — прим.), які потребують уваги із самого ранку. Тут я віддав їх до тещі і є можливість трохи відіспатися. Прокидаюся о 9—10 годині, снідаю чашкою кави і от зараз з пасочкою. Взагалі, намагаюся їсти поменше, адже на сьогоднішній день не маю таких навантажень, як зазвичай. Треба підтримувати форму», - поділився деталями свого карантинного життя Олександр Зінченко.

Також футболіст розповів про тренерські настанови Хосепа Гвардіоли перед виходом на карантин, благодійну ініціативу гравців збірної України, очікування своєї нареченої, найголовніше у манчестерському дербі в чемпіонаті Англії та про матч, після якого не спав цілий тиждень.

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Своєю чергою, Руслан Малиновський зізнався: «Зараз найбільше хочеться повернутися до тренувань. Я дуже скучив, як і кожний футболіст за процесом, за партнерами, за матчами. Хоча і розумію, що тепер найголовніше — здоров'я людей. Якщо пофантазувати, то хотів би мати суперсилу, за допомогою якої я міг би простим дотиком виліковувати хворих. Адже зараз від жахливого вірусу страждають багато людей, яким я дуже хотів би допомогти».

Малиновський поділився враженнями про особливості тактики головного тренера «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні, чотири найпам'ятніші поєдинки за збірну України, різницю умов життя та кар'єри в Італії та Бельгії, перегляд зарплат в умовах карантину та благодійну акцію на допомогу шпиталю в Бергамо.

Під кінець онлайн-спілкування Олександр Зінченко та Руслан Малиновський визначили автора найцікавішого запитання серед вболівальників, який отримав спеціальний приз від TM Parimatch — книгу Хосепа Гвардіоли «Pep's sity» зі вступним словом українського захисника «Манчестер Сіті».

Загалом у неформальній бесіді глядачі дізналися чимало подробиць з життя своїх улюбленців як у футболі, так і в буденному житті.

«Наш бренд продовжує підтримувати український спорт. Цей проєкт дуже важливий для нашої країни і особливо, для української молоді. В його рамках вболівальники і журналісти мають можливість спілкування з кращими спортсменами України. Разом з Українською асоціацією футболу ми продовжимо програму Breakfast with Champions. Вже найближчим часом ми плануємо зустріч з українськими тренерами», - зазначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Breakfast with Champions — проєкт TM Parimatch, у межах якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально спілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проєкту стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко, Андрій П’ятов, Олександр Караваєв та інші.

Фото: УАФ