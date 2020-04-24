Міжнародний футбольний турнір Віктора Баннікова перенесли на 2021 рік

Сімнадцятий міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу і карантин.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

«У традиційних змаганнях планувалася участь юнацьких збірних U-16/17 (гравці 2004 року народження) України, Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Але через пандемію й карантин турнір в Україні в цей термін було скасовано. Його перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року», - йдеться в повідомленні.

17-й міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова мав проходити в період із 25-го по 31 серпня цього року.

Першим переможцем Турніру Баннікова у 2002 році стала збірна Польщі. Але найчастіше - шість разів (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2018) - у змаганнях перемагали українці. Ще чотири рази найсильнішою ставала збірна Туреччини (2004, 2007, 2013, 2019), двічі - команда Грузії (2016, 2017). По одному разу тріумфували італійці (2008), серби (2009) і чехи (2010). У 2014-му та 2015 роках через нестабільну ситуацію в Україні турнір не проводився.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.

Фото: uaf.ua