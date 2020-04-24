Міжнародний футбольний турнір Віктора Баннікова перенесли на 2021 рік

Міжнародний футбольний турнір Віктора Баннікова перенесли на 2021 рік

Укрінформ
Сімнадцятий міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу і карантин.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

«У традиційних змаганнях планувалася участь юнацьких збірних U-16/17 (гравці 2004 року народження) України, Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Але через пандемію й карантин турнір в Україні в цей термін було скасовано. Його перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року», - йдеться в повідомленні.

17-й міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова мав проходити в період із 25-го по 31 серпня цього року.

Першим переможцем Турніру Баннікова у 2002 році стала збірна Польщі. Але найчастіше - шість разів (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2018) - у змаганнях перемагали українці. Ще чотири рази найсильнішою ставала збірна Туреччини (2004, 2007, 2013, 2019), двічі - команда Грузії (2016, 2017). По одному разу тріумфували італійці (2008), серби (2009) і чехи (2010). У 2014-му та 2015 роках через нестабільну ситуацію в Україні турнір не проводився.

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Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.

Фото: uaf.ua

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