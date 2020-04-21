Юнацька збірна України з футболу зіграє на Меморіалі Баннікова перед відбором на Євро-2021

Меморіал Віктора Баннікова стане ключовим етапом підготовки для юнацької збірної України з футболу (гравці не старші 2004 року народження) до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи (U17).

У період тренувального збору в Києві з 20 по 31 серпня юнацька збірна України буде господарем Меморіалу Віктора Баннікова, в якому також візьмуть участь команди Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Суперниками "синьо-жовтих" у відборі на юнацьке Євро-2021 будуть команди Бельгії, Грузії (господар) та Литви, з якими підопічні Сергія Нагорняка мають зіграти 7, 10 та 13 жовтня.

Фото прес-служби УАФ.