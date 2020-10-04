АПЛ: «МЮ» зазнав розгромної поразки від «Тоттенгему»

Команда Уле Гуннара Сульшера програла вже другий матч в сезоні.

В центральному матчі 4-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв вдома «Тоттенгему» 1:6, повідомляє Укрінформ.

«МЮ» зазнав другої поразки в сезоні, без шансів програвши вдома «Тоттенгему» 1:6. У складі гостей м’ячі забивали Сон Хон Мін (двічі), Кейн (двічі), Ндомбеле, Орьє. За «МЮ» з пенальті забив Бруну Фернандеш.

З 28-ї хвилини «МЮ» грав у меншості після вилучення Марсьяля.

«МЮ» програв 2 з 3 стартових матчів. Команда набрала 3 очки і посідає 16-е місце. У «Тоттенгема» 7 очок після 4 матчів. Команда Жозе Моурінью на 5-у місці.

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