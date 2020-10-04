АПЛ: «Вест Гем» без Ярмоленка обіграв «Лестер»
Укрінформ
Друга перемога лондонців в цьому сезоні в АПЛ.
В матчі 4-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка обіграв на чужому полі «Лестер» 3:0, повідомляє Укрінформ.
Лондонський клуб несподівано легко обіграв лідера чемпіонату. У складі «Вест Гема» м’ячі забили Антоніо, Форналс, Бовен. Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко провів матч на лаві запасних.
Після 4-х турів «Вест Гем» набрав 6 очок. Команда Ярмоленка посідає 8-е місце.
Як повідомляв Укрінформ, в матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» обіграв «Вулвергемптон» 4:0.
Фото: theguardian.com