АПЛ: «Вест Гем» без Ярмоленка обіграв «Вулвергемптон»

Перша перемога лондонців в цьому сезоні в АПЛ.

В матчі 3-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка обіграв на своєму полі «Вулвергемптон» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Після двох поразок на старті «Вест Гем» здобув першу перемогу в чемпіонаті. На своєму полі лондонці обіграли «Вулвергемптон» 4:0. У господарів м’ячі забивали: Бовен (двічі), Соучек, Аллер.

Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко провів матч на лаві запасних.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на виїзді «Арсеналу» 1:2.

Фото: twitter.com/WestHam