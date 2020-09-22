Дубль Ярмоленка допоміг «Вест Гему» пройти «Халл Сіті» в Кубку ліги

Ярмоленко зробив дубль вперше з вересня 2018-го.

«Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка вийшов до четвертого раунду Кубка англійської ліги, розгромивши «Халл Сіті» 5:1, повідомляє Укрінформ.

Героєм зустрічі став півзахисник збірної України. В активі Ярмоленка два голи і дві результативні передачі. Інші м’ячі за «Вест Гем» забивали Снодграсса і Аллер (двічі).

Зауважимо, що «Вест Гем» провів матч без головного тренера Девіда Мойєса. У нього підтвердили коронавірус, після чого Мойес відправився на самоізоляцію.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на виїзді «Арсеналу» 1:2.

Фото: Getty Images