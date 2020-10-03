"Інгулець" і "Минай" забили з пенальті і завершили внічию матч УПЛ

Футболісти "Інгульця" та "Миная" зіграли 3 жовтня внічию (1:1) зустріч 5-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому забили: Ніка Січінава (33-тя хвилина, з пенальті) - у господарів; Анатолій Нурієв (9, з пенальті) - у гостей, передає Укрінформ.

Вилучення Василь Пиняшко ("Минай", 57).

Результати інших двох суботніх поєдинків:

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2

Голи: Олександр Назаренко (14-та хвилина), Сергій Булеца (90+5) - Владислав Кулач (42), Ібрагім Кане (66)

Вилучення: Андрій Цуріков ("Дніпро-1", 74), Олександр Скляр ("Ворскла", 81), Кане ("Ворскла", 90+4);

"Рух" - "Львів" - 0:0

Вилучення: Вадим Парамонов ("Рух", 33).

На неділю, 4 жовтня, заплановані матчі донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з луганською "Зорею" (17.00; "2+2"), ковалівського "Колоса" з "Маріуполем" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Ворскла" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Динамо" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (4), "Зоря" - 4 (4), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото: fcminaj.com.