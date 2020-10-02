Іспанці назвали склад на матчі з Португалією, Швейцарією та Україною

Головний тренер національної збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив 2 жовтня список з 25-х футболістів для підготовки до жовтневих поєдинків.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ. 7 жовтня іспанці зіграють у гостях товариську зустріч з Португалією. 10 жовтня команда Енріке у третьому турі Ліги націй прийматиме Швейцарію, а 13-го числа у Києві на НСК "Олімпійський" зустрінуться зі збірною України. Склад збірної Іспанії: воротарі - Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кепа Аррісабалага ("Челсі", Англія), Унаї Сімон ("Атлетик"); захисники - Хесус Навас ("Севілья"), Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва - "Реал"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті", Англія), Дієго Льоренте ("Лідс", Англія), Хосе Луїс Гая ("Валенсія"), Серхіо Регілон ("Тоттенгем", Англія); півзахисники - Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Фабіан Руїс ("Наполі", Італія), Дані Себальос ("Арсенал", Англія), Серхіо Каналес ("Бетіс"), Хосе Кампанья ("Леванте"); Читайте також: Визначилися суперники "Зорі" у Лізі Європи УЄФА нападники - Родріго Морено ("Лідс", Англія), Ансу Фаті ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сіті", Англія), Дані Ольмо ("Лейпциг", Німеччина), Адама Траоре ("Вулвергемптон", Англія), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад"), Херард Морено ("Вільярреал"). Збір команди Луїса Енріке розпочнеться 5 жовтня. Фото: sefutbol.com.