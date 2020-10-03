"Рух" зіграв у нульову нічию зі "Львовом" у чемпіонаті України

Унічию завершився у суботу матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між львівськими командами "Рух" та "Львів".

Результат зустрічі на "Арені Львів" - 0:0, передає Укрінформ.

Вилучення: Вадим Парамонов ("Рух", 33-тя хвилина).

Полтавська "Ворскли" не змогла втримати у гостях перемогу над "Дніпром-1". Підсумок - 2:2.

М'ячі на "Дніпро-Арені" у господарів забили Олександр Назаренко (14) та Сергій Булеца (90+5); у полтавців відзначилися Владислав Кулач (42) та Ібрагім Кане (66).

Вилучення: Андрій Цуріков ("Дніпро-1", 74), Олександр Скляр ("Ворскла", 81), Кане ("Ворскла", 90+4).

У перший ігровий день пройде ще одна зустріч. "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області гратиме із закарпатським "Минєм" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 4 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з луганською "Зорею" (17.00; "2+2"), ковалівського "Колоса" з "Маріуполем" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Ворскла" - 11 очок (після 5-ти ігор), Динамо - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Зоря" - 4 (4), "Інгулець" - 3 (4), "Минай" - 3 (3), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).