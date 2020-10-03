Юрченко: Навесні "Зоря" сподівається продовжити виступи у Лізі Європи

Футбольний хавбек луганської "Зорі" Владлен Юрченко прокоментував підсумки жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Гравець заявив, що його команда сподівається вийти з групи і навесні зіграти у плей-офф, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

"Хороша й цікава група у нас вийшла. Серйозні суперники. Цікаво буде з ними зіграти. Цілий рік ми йшли до групового етапу і ось тепер є шанс проявити себе. І після зими ми сподіваємося продовжити виступи у Лізі Європи. Усе вирішиться на футбольному полі" , - сказав Юрченко.

Як повідомлялося, у групі ЛЄ "Зоря" зіграє з англійським "Лестером", португальською "Брагою" та грецькою командою АЕК.

Фото: zarya-lugansk.com.