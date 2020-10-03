«Болонья» згорнула переговори по Супрязі

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що Супряга не продається і офіційних запитів про його перехід не надходило.

Клуб італійської Серії А «Болонья» згорнув переговори по трансферу форварда «Динамо» Владислава Супряги. Спортивний директор італійців Ріккардо Бігон повідомив, що «біло-сині» відповіли відмовою на пропозицію «Болоньї».

«Трансфер Супряги відбувся б, якби «Динамо» погодилося на нашу пропозицію. Однак зараз ми можемо точно сказати, що переговори припинені», - заявив Бігон.

Киян не влаштувала пропозиція в 10 мільйонів євро з додатковими бонусами. Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив про те, що Супряга не продається і офіційних запитів в клуб про його перехід не надходило.

У нинішньому сезоні 20-річний форвард в восьми матчах за «Динамо» забив три голи і віддав п'ять результативних передач.

Як повідомляв Укрінформ, нападник «Динамо» Владислав Супряга позитивно ставиться до можливого трансферу в «Болонью».