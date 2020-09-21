Алекс Великих, футбольний скаут

Футбольний скаут, спеціаліст в італійському футболі, уродженець Донецька розповів про специфіку роботи футбольного скаута, проблеми футболу в Україні, Супрягу та Мессі в Італії. «ТОЙ, ХТО ЗДАТЕН ЯКІСНО ПОДИВИТИСЯ ВІСІМ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ ЗА ВИХІДНІ, – ГЕРОЙ» - Скажіть, будь ласка, хто такий футбольний скаут? - Якщо відповідати коротко, то це людина, яка шукає футболістів для клуба. Існують різні типи скаутів. Спочатку працює скаут-розвідник, який займається збором інформації про конкретного гравця. Потім у гру вступає скаут-аналітик. Він оцінює важливість гравця для команди, його позицію і потенціал. Також є скаут, який потім домовляється з конкретним гравцем. Найголовніше в цій роботі – знайти талановитого футболіста і повідомити про це клуб. Важливо не проґавити якісного футболіста. - Опишіть ваш звичайний робочий день? - Тут краще брати більший період. За один тиждень скаут повинен подивитися до восьми матчів. Це пекельна праця. Той, хто здатен якісно подивитися вісім футбольних матчів за вихідні, – герой. Ти збираєш інформацію про гравця, а потім дивишся на нього безпосередньо в матчах. Опісля потрібно складати звіт і відправляти його керівництву. Іноді мені доводиться дивитися шість матчів за вихідні, якщо доходить до восьми, то робота перестає бути продуктивною. Окрім того, в середовищі скаутів існує своя конкуренція, що ускладнює роботу. - Що ви маєте на увазі? - Іноді приходиш проглядати футболіста, наприклад, правого захисника, а разом з тобою – ще десять скаутів. Всі знають одне одного, спілкуються між собою. Для того, щоб сплутати карти, колеги часто в приватних розмовах акцентують увагу на іншому футболістові. Наприклад, ви всі прийшли проглядати правого захисника, бо він об’єктивно сильний, а колеги розповідають про навички лівого, щоб дезорієнтувати інших скаутів. Таким чином, вони заважають зосередитися на твоїй цілі й сплутують тебе. - Як боротися з грандами італійського футболу? - У фінансовому плані – майже неможливо. Вони пропонують набагато більшу заробітну плату та переконують батьків переходити саме в їхній клуб. У свою чергу, такі клуби, як «Кальярі», наприклад, надають можливість гравцям розвиватися або перезапускати свою кар’єру. Раджа Найнголлан, який грав за «Кальярі» на початках, потім перейшов у «Рому», «Інтер», почав просідати. Після повернення в «Кальярі», заграв яскраво – і тепер «Інтер» вже не хоче його продавати. Те ж саме сталося з Лукою Пеллегріні та «Ювентусом». Після повернення з оренди з «Кальярі», туринський клуб віддавати його не збирається.

«НІЩО НЕ ЗАМІНИТЬ ЖИВОГО ПЕРЕГЛЯДУ» - Як коронавірус вплинув на футбол в Італії та всьому світі? - Пандемія значно вплинула на футбол, спонсорів, контракти та трансферний ринок. Зараз існує культура пазла: команди часто обмінюються футболістами. Окрім того, команди постраждали фінансово. Спонсори футбольних клубів зменшують вкладання і допомогу, гроші від прав на телетрансляцію зависли. Гранди італійського футболу постраждали менше. - У зв’язку з коронавірусом, чи може відбутися повний перехід скаутингу в онлайн? - Зараз в Італії є заборона на відвідування матчів. Раніше дозвіл мали близько трьохсот осіб, зараз кількість зросла до тисячі людей, але не у всіх регіонах Італії. Це керівництво клубів та персонал. У таких умовах матчі доводиться дивитися через інтернет. Попри це, ніщо не замінить живого перегляду. Іноді трапляється так, що футболіст у записі виглядає гірше, аніж наживо. Буває й навпаки. Я вважаю, що перегляд матчів безпосередньо зі стадіону дуже важливий для правильної оцінки гравця скаутом. «У РЕЗУЛЬТАТІ, В УКРАЇНІ МИ ОТРИМУЄМО ГРАВЦІВ, ЯКІ БОЯТЬСЯ ОБІГРУВАТИ ОПОНЕНТІВ ОДИН В ОДИН» - Футбольний аналітик, тренер національної збірної команди України U-17 Сергій Нагорняк зауважив, що основною проблемою юнацького футболу в Україні є відсутність індивідуальностей. Ніхто їх не виховує. Що ви думаєте про це? - Я цілком розділяю цю думку. В Україні є проблеми виховання молодих гравців, одна з них полягає саме у відсутності індивідуальностей. Футболістів ще з дитячого віку привчають грати на результат. Їх змушують діяти дуже обережно, грати «на виніс», якщо є пресинг. Це відбувається через надмірне бажання тренера перемогти в тому чи іншому змаганні. В українських клубів існує політика, що на молодіжному рівні тренер не працює, якщо не дає результат. Якщо немає перемоги в турнірі, то немає грошових бонусів та гідної зарплатні. Внаслідок цього, тренер змушений перебудовувати гравців, ставити їх на непритаманні для тих чи інших футболістів позиції, обмежувати їх. Якщо футболіст не згодний – на лаву запасних. У результаті, в Україні ми отримуємо гравців, які бояться обігрувати опонентів один в один на дорослому рівні. Ніхто не працює над індивідуальною, підкреслюю, індивідуальною тактикою гравців. Також велика проблема – в тому, що наші юнацькі команди не беруть достатньо участі в міжнародних турнірах. Ігри проти юнаків з Італії, Англії, Іспанії розширили б кругозір і збагатили б культуру виховання молодих футболістів. Наші юнаки, якщо приїжджають на європейський турнір, виходять не на гру, а на битву. Третій не менш важливий фактор – це відсутність конкуренції. В країнах Європи існує солідний приток футболістів зі всього світу: міцні хлопці з африканських країн, латиноамериканці. Наявність конкуренції з-за кордону стимулює молодь до персонального росту. У нас гравці академії «Динамо» й «Шахтаря» не мають гідних конкурентів, на жаль. - Наша молодіжна збірна виграла чемпіонат світу. Чому вони не переїхали в європейські гранди? - Тут теж існує кілька факторів. Перший і дуже важливий – відсутність паспорту Євросоюзу, як у тих же поляків. Якби українські гравці мали паспорти Євросоюзу, то їхня кількість в Європі значно зросла б. Другий фактор – «Динамо» та «Шахтар» (кістяк команди складався саме з їхніх представників) є найбільшими брендами Східної Європи. Вони просто не хочуть відпускати своїх гравців. Ну і третій фактор – це власне небажання футболістів спробувати себе за кордоном. Вони отримали більш-менш стабільне місце в українському клубі й не бажають виходити з зони комфорту. Для них краще посидіти на лаві для запасних удома, ніж доводити щось на тренуваннях за кордоном.