«Динамо» продовжило контракти з Поповим, Тимчиком і Сиротою

Київський клуб укладає нові довготривалі контракти з молодими гравцями.

Захисники «Динамо» Денис Попов, Олександр Тимчик та Олександр Сирота продовжили контракти з клубом до 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Через травми і перенесену ангіну Попов поки не провів жодного матчу за киян в новому сезоні.

Тимчик зіграв в трьох матчах і вилетів через травму стегнової м'язи. Сирота зіграв в чотирьох матчах.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» оголосило про нові п'ятирічні контракти для захисника Віталія Миколенка і півзахисника Миколи Шапаренка.