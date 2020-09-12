«Динамо» втратило чергового захисника: Попов вибув на півтора місяця

У киян вже травмовані троє захисників – Бурда, Шабанов і Тимчик.

Захисник «Динамо» Денис Попов отримав травму на одному з тренувань, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Яке саме пошкодження отримав гравець не повідомляється, проте відомо, що відновлення займе 1,5 місяця. Захисника не було в заявці на матч 2-го туру УПЛ проти «Десни» (0:0).

У «Динамо» катастрофічна ситуація із захисниками. Травмовані також Микита Бурда, Артем Шабанов і Олександр Тимчик.

Як повідомляв Укрінформ, Попов лише 5 вересня повернувся в загальну групу «Динамо» після травми, через яку не поїхав до збірної України.

Фото: facebook.com/fcdynamoua