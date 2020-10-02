"Хонда" піде з "Формули-1" після сезону-2021

Компанія "Хонда" оголосила, що залишає чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" після закінчення наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт "Формули-1", про це японський виробник оголосив на пресконференції у п'ятницю, 2 жовтня, передає Укрінформ.

Таким чином, "Хонда" перестане постачати мотори командам "Ред Булл" та "Альфа Таурі", які вже підтвердили інформацію про припинення у майбутньому співпраці з "Хондою".

У "Хонді" відзначили, що це рішення обумовлене скоріше необхідністю перерозподілити інженерні ресурси відповідно до довгострокової політики компанії, ніж фінансовими проблемами, які виникли через пандемію.

Фото: formula1.com.