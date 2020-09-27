Формула-1: Боттас виграв Гран-прі Росії

Друга перемога фінського пілота в цьому сезоні і 9-а в кар’єрі.

Переможцем 10-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Росії став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

В гонці на автодромі Сочі не було рівних фінському пілоту «Мерседеса» Валттері Боттасу. Він виграв другий етап в сезоні, скориставшись проблемами свого напарника Льюїса Гемілтона. Британця оштрафували на 10 секунд за порушення правил на тренуванні і той фінішував третім. Друге місце в гонці посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

В топ-6 також фінішували: 4. Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»), 5.Даніель Ріккардо («Рено»), 6.Шарль Леклер («Феррарі»). Інший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель посів лише 13-е місце.

Після 10-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 204 очок. Боттас посідає друге місце – 160 очок.

Наступний 11-й етап чемпіонату – Гран-прі Айфеля відбудеться 9-11 жовтня на трасі Нюрбургрінг.

Фото: twitter.com/f1