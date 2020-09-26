Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Росії

У британського пілота 8-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 10-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Росії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на автодромі в Сочі кращий час показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 8-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 96-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третій час показав Валттері Боттас («Мерседес»), четвертий – Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»).

Пілоти «Феррарі» не потрапили до першої десятки: Шарль Леклер – 11-й, Себастьян Феттель – 15-й.

Після 9-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 190 очок. В топ-4 також входять: 2.Боттас – 135, 3.Ферстаппен – 110, 4.Ландо Норріс («Макларен») – 65.

Головна гонка Гран-прі Росії відбудеться 27 вересня. Початок – о 14:10.

Фото: twitter.com/f1