Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Тоскани

Шоста перемога британського пілота в цьому сезоні.

Переможцем 9-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Тоскани став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

В гонці на автодромі Муджелло, яка тричі переривалась через аварії, домінували пілоти «Мерседеса». У підсумку, вшосте цього сезону переміг британець Льюїс Гемілтон. Це його 90-а перемога в кар’єрі.

Другим фінішував його напарник по команді Валттері Боттас. Олександр Албон («Ред Булл») посів третю позицію. Це перший подіум в кар’єрі Албона.

В топ-6 також фінішували: 4.Даніель Ріккардо («Рено»), 5.Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»), 6.Ландо Норріс («Макларен»).

Краще виступили, ніж на минулому етапі, пілоти «Феррарі». Шарль Леклер посів 8-е місце. Себастьян Феттель – 10-е. Знову не завершив гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який вилетів з траси вже на старті.

Після 9-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 190 очок. Боттас посідає друге місце – 135 очок.

Наступний 10-й етап чемпіонату – Гран-прі Росії відбудеться 25-27 вересня на автодромі Сочі.