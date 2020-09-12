Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Тоскани

У британського пілота 7-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 9-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Тоскани став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на автодромі в Муджелло кращий час з новим рекордом траси показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 7-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 95-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Олександр Албон («Ред Булл»).

Пілоти «Феррарі» покращили свої результати у порівнянні з останніми етапами: Шарль Леклер – 5-й, Себастьян Феттель – 14-й. А от сенсаційний переможець Гран-прі Італії – П’єр Гаслі («Альфа Таурі») показав лише 16-й час.

Після 8-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 164 очки. В топ-4 також розташувались: 2.Боттас – 117, 3.Ферстаппен – 110, 4.Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт») – 57.

Головна гонка Гран-прі Тоскани відбудеться 13 вересня. Початок – о 16:10.