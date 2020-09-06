Формула-1: Гаслі сенсаційно виграв Гран-прі Італії

Перша перемога в кар’єрі 24-річного французького пілота.

Переможцем 8-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Італії несподівано став пілот команди «Альфа Таурі» П’єр Гаслі, повідомляє Укрінформ.

В гонці на Національному автодромі Монци мав впевнено перемагати британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»), але через помилку з піт-стопом він заробив 10-секундний штраф і у підсумку посів лише 7-е місце. А сенсаційний переможцем етапу став француз П’єр Гаслі («Альфа Таурі»). Це його перша перемога в кар’єрі.

Друге місце посів Карлос Сайнс («Макларен») – це його кращий результат в кар’єрі. Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт») посів третю позицію. В топ-6 також фінішували: 4.Ландо Норріс («Макларен»), 5. Валттері Боттас («Мерседес»), 6.Даніель Ріккардо («Рено»).

Обидві «Феррарі» не доїхали до фінішу. Себастьян Феттель зійшов з гонки вже на 8-у колі, Шарль Леклер – на 24-у. Також не завершив гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Після 8-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 164 очки. Боттас вийшов на друге місце – 117 очок.

Наступний 9-й етап чемпіонату – Гран-прі Тоскани відбудеться 11-13 вересня на трасі Муджелло.