Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Італії

У британського пілота 6-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 8-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Італії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційний заїздах на Національному автодромі Монци кращий час з новим рекордом траси показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 6-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 94-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Карлос Сайнс («Макларен»), четвертий – Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»). Чергова провальна кваліфікація для пілотів «Феррарі». Шарль Леклер – 13-й, Себастьян Феттель – 17-й.

Після 7-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 157 очок. В топ-4 також розташувались: 2.Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 110, 3.Боттас – 107, 4.Олександр Албон («Ред Булл») – 48.

Головна гонка Гран-прі Італії відбудеться 6 вересня. Початок – о 16:10.