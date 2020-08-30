Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Бельгії

Британський пілот переміг в 5-и з 7-и етапів цього сезону.

Переможцем 7-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Бельгії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

В гонці на трасі Спа-Франкоршам переконливо переміг британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Це його 5-а перемога в сезоні і 89-а в кар’єрі. Друге місце посів Валттері Боттас («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») – третє.

В топ-6 також фінішували: 4.Даніель Ріккардо («Рено»), 5.Естебан Окон («Рено»), 6.Олександр Албон («Ред Булл»). Ніяк не подолає кризу «Феррарі». Себастьян Феттель завершив гонку 13-м, Шарль Леклер – 14-м.

Після 7-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 157 очок. Ферстаппен посідає друге місце – 110 очок.

Наступний 8-й етап чемпіонату – Гран-прі Італії відбудеться 4-6 вересня на Національному автодромі Монци.