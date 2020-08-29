Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії

У британського пілота 5-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 7-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Бельгії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційний заїздах у Спа-Франкоршам кращий час з новим рекордом траси показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 5-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 93-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Даніель Ріккардо («Рено»). Чергова невдала кваліфікація для пілотів «Феррарі». Шарль Леклер – 13-й, Себастьян Феттель – 14-й.

Після 6-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 132 очки. В топ-4 також розташувались: 2.Ферстаппен – 95, 3.Боттас – 89, 4.Леклер – 45.

Головна гонка Гран-прі Бельгії відбудеться 30 серпня. Початок – о 16:10.