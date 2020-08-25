Формула-1 затвердила нові етапи в сезоні-2020

Гонки відбудуться в Стамбулі, Бахрейні і Абу-Дабі.

Формула-1 анонсувала ще чотири гонки в сезоні-2020 року. Таким чином, чемпіонат складатиметься з 17 етапів, повідомляє офіційний сайт Формули-1.

Нові затверджені етапи: Гран-прі Туреччини, два Гран-прі в Бахрейні і Гран-прі Абу-Дабі.

В листопаді Стамбул прийме Формулу-1 вперше з 2011 року. Сезон завершиться 13 грудня гонкою в Абу-Дабі. Також остаточно скасовано Гран-прі Китаю.

Керівники Формули-1 розраховують, що окремі гонки все ж вдасться провести в присутності публіки.

Як повідомляв Укрінформ, у нинішньому сезоні Формули-1 вже провели шість гонок. Останній етап – Гран-прі Іспанії виграв Льюїс Гемілтон. Наступний етап – Гран-прі Бельгії відбудеться 30 серпня на трасі Спа-Франкоршам.

Фото: сайт Формули-1