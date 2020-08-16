Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Іспанії

Четверта перемога британського пілота в цьому сезоні.

Переможцем 6-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Іспанії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

В гонці на автодромі Барселона-Каталунья дуже переконливо переміг британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Це його 4-а перемога в сезоні і 5-а перемога в кар’єрі на Гран-прі Іспанії. Нідерландець Макс Ферстаппен («Ред Булл») посів друге місце. Валттері Боттас («Мерседес») – третє.

В топ-6 також фінішували: 4.Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт»), 4.Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»), 6.Карлос Сайнс («Макларен»). Себастьян Феттель («Феррарі») завершив гонку 7-м. Не фінішував Шарль Леклер («Феррарі»), який через проблеми з двигуном зійшов на 41-у колі.

Після 6-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 132 очка. Ферстаппен посідає друге місце – 95 очок.

Наступний 7-й етап чемпіонату – Гран-прі Бельгії відбудеться 28-30 серпня на трасі Спа-Франкоршам.