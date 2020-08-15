Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

У британського пілота четвертий поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 6-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Іспанії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційний заїздах на автодромі Барселона-Каталунья кращий час показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці етапу з поул-позишн. Це 4-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 92-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»). Знову невдало виступили пілоти «Феррарі». Шарль Леклер – 9-й, Себастьян Феттель – 11-й.

Після 5-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 107 очок. В топ-4 також розташувались: 2.Ферстаппен – 77, 3.Боттас – 73, 4.Леклер – 45.

Головна гонка Гран-прі Іспанії відбудеться 16 серпня. Початок – о 16:10.

Фото: twitter.com/f1