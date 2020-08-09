Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі 70-річчя

Перша перемога нідерландського пілота в цьому сезоні.

Переможцем 5-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі 70-річчя став пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.

На другій поспіль гонці на трасі Сільверстоун переміг нідерландець Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Він ідеально втілив на трасі командну тактику піт-стопів і випередив найближчого конкурента на більш як 9 секунд. Це його перша перемога в сезоні.

Слідом за Ферстаппеном фінішували гонщики «Мерседеса». Льюїс Гемілтон – другий, Валттері Боттас – третій.

В топ-6 також фінішували: 4.Шарль Леклер («Феррарі»), 5.Олександр Албон («Ред Булл»), 6.Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт»). Чергова невдала гонка для Себастьяна Феттеля («Феррарі»), який посів 12-е місце.

Після 5-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 107 очок. Ферстаппен піднявся на друге місце – 77 очок.

Наступний 6-й етап чемпіонату – Гран-прі Іспанії відбудеться 14-16 серпня на автодромі Барселона-Каталунья.

Фото: Твіттер