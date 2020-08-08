Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі 70-річчя

У фінського пілота другий поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 5-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі 70-річчя став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

Через щільність календаря британська траса Сільверстоун приймала другий етап поспіль. У кваліфікаційний заїздах кращий час на останньому колі показав фінський пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас. Завтра він стартуватиме в основній гонці етапу з поул-позишн. Це 2-й поул Боттаса в цьому сезоні.

Друге місце у кваліфікації посів Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Третій час сенсаційно показав Ніко Гюлькенберг («Рейсінг Пойнт). Макс Ферстаппен («Ред Булл») – четвертий. Невдало виступили пілоти «Феррарі». Шарль Леклер – 8-й, Себастьян Феттель – 12-й.

Після 4-х етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 88 очок. В топ-4 також розташувались: 2.Боттас – 58, 3.Ферстаппен – 52, 4.Ландо Норріс («Макларен») – 36.

Головна гонка Гран-прі 70-річчя відбудеться 9 серпня. Початок – о 16:10.