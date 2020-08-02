Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Великої Британії

Третя поспіль перемога британського пілота в цьому сезоні.

Переможцем 4-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Великої Британії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонка на трасі Сільверстоун стала драматичним успіхом британця Льюїса Гемілтона («Мерседес»), який виграв етап, фінішуючи фактично на трьох колесах. Це його третя перемога в сезоні і сьома перемога на трасі в Сільверстоуні в кар’єрі.

Друге місце в гонці посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»), якому не вистачило кола аби обійти Гемілтона. Третє місце посів Шарль Леклер («Феррарі»). В топ-6 також фінішували: 4.Даніель Ріккардо («Рено»), 5.Ландо Норріс («Макларен»), 6.Естебан Окон («Рено»).

Себастьян Феттель («Феррарі») посів 10-е місце. Напарник Гемілтона по «Мерседес» – Валттері Боттас увесь час йшов другим, але за 4 кола до фінішу пробив колесо і посів 11-е місце.

Після 4-х етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 88 очок. Боттас на другому місці – 58 очок.

Наступний 5-й етап чемпіонату – Гран-прі 70-річчя відбудеться 7-9 серпня також на трасі Сільверстоун.

Фото: Твіттер