Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великобританії

«Мерседес» знову поза конкуренцією.

Переможцем кваліфікації 4-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Великобританії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

На трасі Сільверстоун у кваліфікаційний заїздах кращий час з рекордом траси показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці етапу з поул-позишн. Це 3-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 7-й на Гран-прі Великобританії в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), четвертий – у Шарля Леклера («Феррарі»). Інший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель посів лише 10-е місце.

Після трьох етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 63 очки. В топ-4 також розташувались: 2.Боттас – 58, 3.Ферстаппен – 33, 4.Ландо Норріс («Макларен») – 26.

Головна гонка Гран-прі Великобританії відбудеться 2 серпня. Початок – о 16:10.