Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Угорщини

Друга поспіль перемога британського пілота в цьому сезоні.

Переможцем 3-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Угорщини став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонка на трасі Хунгарорінг стала черговим успіхом пілотів «Мерседеса». Британець Льюїс Гемілтон впевнено виграв етап. Це його друга перемога в сезоні. Напарник Гемілтона – Валттері Боттас фінішував третім. Друге місце в гонці посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

В топ-6 також фінішували: 4.Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт»), 5.Александр Албон («Ред Булл»), 6.Себастьян Феттель («Феррарі»). Другий пілоти «Феррарі» Шарль Леклер посів лише 11-е місце.

Після трьох етапів в загальному заліку на перше місце вийшов Гемілтон – 63 очки. Боттас став другим – 58 очок.

Наступний 4-й етап чемпіонату – Гран-прі Великобританії відбудеться 31 липня – 2 серпня на трасі Сільверстоун.