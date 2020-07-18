Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини

Перші дві позиції у «Мерседеса», слідом два пілота «Рейсінг Пойнт».

Переможцем кваліфікації 3-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Угорщини став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

В Будапешті на трасі Хунгарорінг у кваліфікаційний заїздах кращий час з рекордом траси показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці етапу з поул-позишн. Це другий поул Гемілтона в цьому сезоні і 90-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час у Ленса Стролла («Рейсінг Пойнт»), четвертий – у Серхіо Переса («Рейсінг Пойнт). Пілоти «Феррарі» - Себастьян Феттель і Шарль Леклер посіли 5-е і 6-е місця, відповідно.

Після двох етапів в загальному заліку лідирує Боттас – 43 очки. В топ-4 також розташувались: 2.Гемілтон – 37, 3.Ландо Норріс («Макларен») – 26, 4.Леклер – 18.

Головна гонка Гран-прі Угорщини відбудеться 19 липня. Початок – о 16:10.

Фото: twitter.com/f1