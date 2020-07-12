"Формула-1": Гемілтон виграв австрійський Гран-прі Штирії

Пілот "Мерседес" Льюїс Гемілтон виграв в австрійському Шпільберг другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Штирії.

Британець стартував з поул-позишн і здобув першу перемогу в нинішньому сезоні "Формули-1".

Другим фінішував ще один пілот "Мерседеса" Валттері Боттас. Макс Ферстаппен з "Ред Булл" завершив гонку на третій позиції. Його напарник Алекс Албон зайняв четверту позицію.

Пілоти "Феррарі" Шарль Леклер і Себастьян Феттель зійшли з Гран-прі Штирії на початку гонки - вони зіткнулися між собою на першому колі.

Нагадаємо, сезон-2020 "Формули-1" стартував минулого тижня. Переможцем Гран-прі Австрії став Боттас.

Наступний етап повинен пройти в Угорщині 19 липня, але гонку можуть знову провести в Австрії через попередження від угорської влади щодо жорсткого дотримання протоколу безпеки.