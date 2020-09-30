«Мотор» втретє програв в гандбольній Лізі чемпіонів
Укрінформ
Запорізький клуб поступився вдома «Веспрему».
В матчі 3-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на власному майданчику угорському «Веспрему» 34:37, повідомляє Укрінформ.
«Мотор» на рівних зіграв з сильним угорським клубом. Запоріжці навіть виграли перший тайм. На жаль, у підсумку український чемпіон програв – 34:37.
Це третя поразка «Мотора» в трьох стартових матчах. Запорізький клуб наразі без очок.
В наступному турі 14-го жовтня «Мотор» зіграє на виїзді з німецьким «Кілем».
Як повідомляв Укрінформ, в 2-у турі гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на виїзді «Ольборгу» 29:38.