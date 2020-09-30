«Мотор» втретє програв в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб поступився вдома «Веспрему».

В матчі 3-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на власному майданчику угорському «Веспрему» 34:37, повідомляє Укрінформ.

«Мотор» на рівних зіграв з сильним угорським клубом. Запоріжці навіть виграли перший тайм. На жаль, у підсумку український чемпіон програв – 34:37.

Це третя поразка «Мотора» в трьох стартових матчах. Запорізький клуб наразі без очок.

В наступному турі 14-го жовтня «Мотор» зіграє на виїзді з німецьким «Кілем».

Як повідомляв Укрінформ, в 2-у турі гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на виїзді «Ольборгу» 29:38.