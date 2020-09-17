«Мотор» програв на старті гандбольної Ліги чемпіонів

Запорізький клуб програв на своєму майданчику «Барселоні».

В матчі 1-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв вдома «Барселоні» 25:30, повідомляє Укрінформ.

В Запоріжжі в палаці спорту «Юність» українські гандболісти дали бій фавориту Ліги чемпіонів. «Мотор» на рівних відіграв перший тайм і лише після перерви клас «Барселони» взяв своє. 30:25 - перемога гостей.

В наступному турі 23-го вересня «Мотор» зіграє на виїзді з данським «Ольборгом».