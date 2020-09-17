Сьогодні «Мотор» стартує у гандбольній Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17 вересня, відбудеться зустріч 1-го туру гандбольної Ліги чемпіонів в групі В, в якій зійдуться «Мотор» і іспанська «Барселона», повідомляє Укрінформ.
«Думаю, мандражу немає. Можливо, переживають молоді хлопці ті, хто ще не грав на цьому рівні і хто в цьому році лише прийшов в команду. Але не основа. Вони - досвідчені хлопці, які пройшли клубні топ-турніри, мають досвід і в збірних.
Можуть бути нюанси через те, що півроку не грали матчі такого рівня. Ось один з таких моментів може бути присутнім.
А так, все в очікуванні першого матчу Ліги чемпіонів цього сезону і готові показувати свої найкращі якості на майданчику», - сказав головний тренер «Мотора» Гінтарас Савукінас.
Поєдинок зіграють в Запоріжжі на майданчику Палацу спорту «Юність», початок о 19:45.