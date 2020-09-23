«Мотор» вдруге програв в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб поступився на виїзді «Ольборгу».

В матчі 2-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на виїзді данському «Ольборгу» 29:38, повідомляє Укрінформ.

Після гідного протистояння з «Барселоною», «Мотор» без шансів програв в Данії. Український чемпіон слабо зіграв в захисті, відставши від суперника на 9 голів.

В наступному турі 30-го вересня «Мотор» зіграє вдома з угорським «Веспремом».

Як повідомляв Укрінформ, на старті гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв вдома «Барселоні» 25:30.