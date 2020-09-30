Став відомий потенційний суперник переможця бою Ломаченко - Лопес

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі, який визначиться після об'єднавчого бою між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом, може зустрітися з володарем поясу WBC Девіном Хейні зі США.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Якщо у франчайзингового чемпіона WBC у будь-який період часу виникає нагода кинути виклик іншому чемпіону, він, незважаючи на наявність обов'язкового претендента, може боксувати за цей титул, - заявив Сулейман. - Франчайзингові чемпіони можуть рухатися вперед і брати участь у боях, які вони хотіли б залучити. Ми маємо поєдинок Люка Кемпбелла проти Раяна Гарсії, переможець якого може зустрітися з Хейні. Але якщо бою з Хейні зажадає абсолютний чемпіон (Ломаченко або Лопес), у нього буде пріоритет".

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Як повідомлялося, об'єднавчий поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Ломаченком та чемпіоном IBF Лопесом відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі (Невада, США).

На фото: Василь Ломаченко/klitschko-brothers.com.