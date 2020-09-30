75-річний Луческу – найстарший тренер в історії Ліги чемпіонів

Румунський фахівець став першим тренером, який вивів у групу Ліги чемпіонів і «Шахтар», і «Динамо».

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу, якому виповнилось 75 років, стане найстаршим тренером в історії Ліги чемпіонів, повідомляє Gracenote.

До Луческу рекорд належав німецькому тренеру Юппу Хайнкесу, який в сезоні-2017/18 керував «Баварією» у віці 72 років.

«Динамо» під керівництвом Мірчі Луческу пройшло в плей-офф кваліфікації «Гент» і зіграє в груповому етапі ЛЧ вперше з 2016 року.

Крім цього, румунський фахівець став першим тренером, який вивів у групу Ліги чемпіонів і «Шахтар», і «Динамо». «Гірники» з Луческу 5 разів пробивалися через кваліфікацію ЛЧ, ще 4 рази виходили безпосередньо в групу ЛЧ.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє в групі Ліги чемпіонів вперше з сезону 2016/17. Також на цій стадії турніру виступить «Шахтар». Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня.